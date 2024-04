Was Erpresserbriefe über die Täter verraten

Die Briefe, die Franz Fuchs schrieb, waren der Aufschrei eines Menschen, der sich unverstanden und unterschätzt gefühlt hat: So glaubt mir doch, wollte er der Welt vermitteln, dass ich alleine es bin, der euch seit Jahren in Atem hält. Und kein anderer. Das war die Kernbotschaft in den zahlreichen Bekennerschreiben von Österreichs einst meistgesuchtem Terroristen.