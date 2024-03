Freispruch für zahlungsunwillige Rentnerin

Früher waren sie befreundet, mittlerweile würdigen sich die 68-jährige Rentnerin und die Klägerin keines Blickes mehr. Beide fühlen sich betrogen. Die Pensionistin um die Wahrheit, die 33-jährige Darlehensgeberin um ihr Geld. Letztere behauptet, der Angeklagten vor gut drei Jahren aufgrund einer Einmalzahlung ans Finanzamt 23.000 Euro geliehen zu haben. Zur Tilgung des Kredits sei mündlich eine Ratenzahlung von monatlich 200 Euro vereinbart worden. Nach drei Raten sei allerdings Schluss gewesen. Immer wieder sei sie von der Pensionistin vertröstet worden: „Sie hat mich manipuliert und ausgenutzt. Sie weiß, wie man Mitleid erregt“, behauptet die 33-Jährige in der Verhandlung am Donnerstag am LG Feldkirch.