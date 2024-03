Bewaffneter Überfall auf Wiener Trafik

Die zwei maskierten Täter betraten mit einem Messer und einer Pistole die Trafik in der Brigittenau und bedrohten die 43-jährige Angestellte. Nachdem die beiden Männer das Bargeld gefordert und aus der Kasse genommen hatten, flüchteten sie in die Denisgasse in Richtung Pappenheimgasse.