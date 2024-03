Was das steirische Ostern von vielen unterscheidet

Pünktlich zum Karsamstag brennen vielerorts in der Steiermark Osterfeuer und Osterkreuze. Aber wofür steht das Sinnbild des Feuers? Und warum versteckt am Ostersonntag ein Hase bunte Eier? Brauchtums-Expertin Michaela Steinböck-Köhler gibt Einblicke in die steirischen Geschichtsbücher.