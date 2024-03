An Borreliose erkrankt: „Musste gehen lernen“

Vorerst ging es bei dem Salzburger weiter steil bergauf. Der gelernte Logistiker und Bodybuilder war drauf und dran als Fitnesstrainer beruflich neu durchzustarten. Kurz nach Neujahr 2022 verschlechterte sich sein körperlicher Zustand jedoch zunehmend. „Ich hatte Kreuzschmerzen, war immer fertig und hatte gar keine Lust mehr zu trainieren“, erinnert er sich. Am 22. Februar folgte der traurige Höhepunkt. „Ich hatte schon beim Aufstehen größte Probleme, konnte nicht mehr aufs Klo gehen und hatte keine Kraft mehr in den Füßen.“ Seine Frau Sonja brachte ihn in die Christian-Doppler-Klinik. Pfeifenberger konnte sich da nicht mehr selbstständig die Schuhe zubinden. In sein Spitalzimmer brachte man den 33-Jährigen bereits mit einem Rollstuhl. Nach knapp einer Woche stand fest: Pfeifenberger hatte Borreliose, einer bakterielle Infektionskrankheit – verursacht durch den Zeckenbiss. „Die Diagnose war eine Befreiung. Endlich wusste ich, was mit mir los ist“, sagt der Salzburger.