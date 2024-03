Mildes Wetter lockt Zecken aus ihrer Winterruhe

Hundebesitzer haben das bereits erkannt, „kürzlich mussten in Leibnitz gleich zehn der vollgesogenen Krabbler von einem Vierbeiner geklaut werden“, erzählt Gepp von einer Rückmeldung an ihn. Auch wir Menschen sollten wieder verstärkt aufpassen – in Deutschland etwa sind bereits im Jänner (!) 24 Menschen an FSME erkrankt. „Einen Fall gab es bei uns auch schon in Oberösterreich“, weiß Gepp.