Neues Handyticket: Ohne Liftkarte auf den Berg

Einfache Erweiterung möglich

Drei Jahre hat Axess die „Ski Wallet“ entwickelt und ausgiebig getestet. In Skigebieten in Tschechien, Italien, USA und Spanien ist die Technologie bereits im Einsatz. Bestehende Zutrittssystem der Anifer können mittels einer Erweiterung einfach und schnell nachgerüstet werden. In Österreich ist das Unternehmen in Gesprächen mit Kunden. Darunter auch Skigebiete in Salzburg.