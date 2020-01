Skisportler konnten online keine Tickets kaufen

Blauer Himmel, griffiger Schnee: In den Tagen vor Neujahr herrschten in den Skigebieten ideale Bedingungen. Ausgerechnet am 27. Dezember stürzte das Datencenter des Anbieters für Zugangssysteme Axess ab. „So einen Vorfall hat es bei uns noch nie gegeben. Der Online-Ticket-Verkauf hat nicht mehr funktioniert, auch beim Erkennen dieser Skipässe gab es Probleme“, so Marketing-Leiterin Kopetzky. Auf die Frage, ob der große Ansturm der Gäste auf Online-Tickets für den Ausfall verantwortlich gewesen sei, wich Kopetzky aus und betonte, „technische Probleme am Server waren der Hauptgrund.“