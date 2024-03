Reumannplatz: Neue Allianzenund mehr Polizisten!

Mit dem Surren einer Polizeidrohne wurde Donnerstagvormittag der öffentlich wirksame Medientermin am Reumannplatz eröffnet. Die Lage ist ernst: Der zentrale Platz in Favoriten dominierte nach mehreren Bluttaten in letzter Zeit nahezu täglich die Schlagzeilen. Doch die Sicherheit im öffentlich Raum soll dort wiederhergestellt werden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) stellten dafür ein neues Mobilbüro der Gruppe für Sofortmaßnahmen und der Polizei vor. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.