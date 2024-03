Reumannplatz: Neue Allianzen und mehr Polizisten!

Vorgestellt wurde das Vorhaben übrigens zusammen mit dem nicht amtsführenden Stadtrat Karl Mahrer (ÖVP). Was an sich schon eine kleine Sensation ist: Die Stadtregierung gemeinsam mit der Opposition. Und das Trio könnte noch öfter in Erscheinung treten. Stadtchef Ludwig betonte, dass bei diesem wichtigen Thema kein Platz für parteipolitisches Hick-Hack sei und er das Sicherheitsthema breiter sieht: „Wir verstehen uns als Garanten für die Sicherheit in dieser Stadt“, machte der Bürgermeister klar. Deshalb würde hier heute eben auch ein ÖVP-Politiker mit dabei stehen. Die bereits seit langem geforderten Polizisten soll Wien übrigens bald bekommen, verriet der Stadtchef. In einem Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ebenfalls ÖVP) wurden der Bundeshauptstadt mehr Abgänger aus der Polizeischule zugesagt.