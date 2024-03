Ab Samstag sind Waffen am Reumannplatz verboten!

Nach den jüngsten brutalen Angriffen am Reumannplatz im Wiener Bezirk Favoriten tritt am kommenden Samstag um 8 Uhr die angekündigte Waffenverbotszone in Kraft. Von da an sind dort nicht nur Waffen, sondern auch gefährliche Gegenstände verboten. Wer sich der Verordnung widersetzt, muss mit einer Strafe in Höhe von 1000 Euro rechnen.