„Disco Boy“: Die Schattenseite des Krieges

Abstrakt anmutende Bilder einer Wärmebildkamera zeigen einen Kampf, bei dem ein Mann durch Aleksej zu Tode kommt. Was Regisseur Abbruzzese als Geschichte einer Flucht beginnt, wandelt sich zu einer Variation von „Apocalypse Now“ und klingt auf schicksalhafte Weise in Paris aus. Der mäandernde Erzählduktus, in den Themen wie Migration, Identitätssuche, Schuld und Umweltzerstörung miteinfließen, macht es dem Kinobesucher nicht allzu leicht.