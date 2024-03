80er Kultklassiker-Remake ++ Bye Bye Hollywood

Diesmal gehts im „Stream On“-Magazin um Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich am Höhepunkt ihrer Karriere dazu entschieden haben Hollywood den Rücken zu kehren. Außerdem werden die Film- und Serien-Highlights der Woche besprochen. Darunter gehört unter anderem „Palm Royal“, die neue Dramedy-Serie, bei der eine Frau in den 1960ern alles daran setzt um in Palm Beach sozial aufzusteigen oder auch „Shirley“, das Biopic über Shirley Chisholm die erste, schwarze Abgeordnete in den USA.