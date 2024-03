Britischer Humor in „Kleine schmutzige Briefe“

Littlehampton in den 1920er-Jahren. Das beschauliche Küstenstädtchen ist in Aufruhr, seit eine unbekannte Person anstößige Briefe mit obszönen und gemeinen Unterstellungen verschickt. Auch die bigotte Edith Swan (Olivia Colman), die mit über vierzig noch bei ihren Eltern lebt, zählt zu den geschockten Adressaten und wendet sich angewidert an die örtliche Polizei. Bald ermittelt auch Scotland Yard, und eine vermeintliche Schuldige ist schnell gefunden: Rose (Jessie Buckley), die aufmüpfig-forsche Nachbarin von Edith, der man prompt mit dem Entzug des Sorgerechts für ihre Tochter droht. Gladys (Anjana Vasan), eine junge engagierte Polizistin, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln – und findet in einer Gruppe detektivisch begabter Frauen hilfreiche Verbündete.