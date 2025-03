Pamela Anderson im Kino ++ True-Crime-Highlight

Intrigen, Überraschungen und viel Drama… Die Biester sind zurück! Die vier Hauptdarstellerinnen sind diesmal im „Stream On“-Magazin im Interview. Außerdem geht‘s um „The Last Showgirl“ wo Pamela Anderson angeblich in „die Rolle ihres Lebens“ schlüpft. Und es wird düster mit der neuen True-Crime-Serie „Happy Face“: Die basiert auf dem Leben von Melissa Moore, die Tochter des berühmten Serienmörders „Happy Face“, der in den 1990er Jahren in den USA Angst und Schrecken verbreitete.