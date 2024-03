Jella Haase als Chantal: „Mein Herzensprojekt“

Das heißt natürlich nicht, dass es ihr nicht Spaß gemacht hat, so viele schöne Prinzessinnenkleider zu tragen: „Das Kleid für den Ball im Film fand ich am schönsten. Ich hab’ mich richtig geärgert, dass ich das nicht bei der Kinopremiere am Roten Teppich getragen habe!“ Unzählige Fans hatten Jella Haase und ihre Co-Stars – auch Elyas M’Barek hat im Film einen Gastauftritt -, wie berichtet, bei der Premiere in Wien angehimmelt: „Die Wiener sind echt super gut drauf“, zeigte sich Haase beeindruckt von dem Rummel.