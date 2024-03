Betrunkener Randalierer sprang daheim vom Balkon

Gezielter Pfefferspray-Einsatz

Alle Versuche, den Randalierer in einem Gespräch am versperrten Eingang zu beruhigen, schlugen fehl. Der 26-Jährige wurde noch aggressiver. Die alarmierte Feuerwehr öffnete schließlich die verschlossene Tür. Wutentbrannt ging der rabiate Mann in seiner Wohnung mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten los. Gegen ihn wurde Pfefferspray eingesetzt.