Foren-Mythen: Rund um Coronatests

Ob nun in den eigens dafür eingeführten Teststraßen oder Gurgelboxen, in der Apotheke oder in der Arztpraxis oder auch selbstständig zu Hause: Die verschiedenen Testmöglichkeiten dienten dazu, einen Überblick über die Zahl der Infizierten zu behalten und vulnerable Gruppen zu schützen, indem man nach einem positiven Test zu Hause blieb. Denn auch symptomlos ist eine Corona-Infektion möglich. Während die Testungen aufgrund der damaligen Lage in den Jahren 2020 und 2021 noch flächendeckender waren, wurden die sogenannten Screeningprogramme 2022 dann zielgerichteter. In jedem Fall wurde die österreichische Teststrategie regelmäßig neu evaluiert und angepasst.