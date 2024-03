Kostenlose Corona-Tests in Ordinationen laufen aus

Ärztekammer will Verlängerung

Die Interessensvertretung forderte am Dienstag ein rasches Einlenken vom Bund sowie eine langfristige Verlängerung der kostenlosen Tests in Ordinationen. Kostenlos sind diese dort noch bis Montag, 1. April, im Verdachtsfall, in Apotheken und anderen Einrichtungen ist für Corona-Tests bereits zu zahlen. Inzwischen werden auch Kombinations-Selbsttests mit Grippe und RSV angeboten.