So funktioniert der Corona-Test aus der Drogerie

Zumindest als (teure) Alternative zu Gesellschaftsspielen eignet sich der Speichelprobentest von dm auf jeden Fall - sofern man kein Problem damit hat, tief in das Innenleben der anderen einzutauchen. „Das ist schon ziemlich eklig. Widerlich“, sagt Testerin Sonja beim Lesen der Anleitung. Und hustet dann - ladylike und Corona-konform - fünfmal in ihre Armbeuge. Das muss sein, so der Beipackzettel, um „Lungenpartikel nach oben in den Rachen zu befördern“. Sie stellen sich das gerade bildlich vor? Haben wir auch. Mahlzeit!