Corona-Test ist nicht gleich Corona-Test

Fehlerhafte Tests: Bei 120 Euro pro Test stellt sich die Frage: Was, wenn die Probe fehlerhaft ist und es kein eindeutiges Ergebnis gibt? „Wenn man etwas falsch gemacht hat, werden wir ein zweites Testkit für eine geringere Gebühr anbieten“, sagt Steininger. Novogenia bietet in so einem Fall eine kostenlose zweite Analyse an.