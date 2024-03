Anton-Wildgans-Literaturpreis geht an Salzburgerin

„Die Prosa-Texte von Laura Freudenthaler führen mit einer Schonungslosigkeit, die ihresgleichen sucht, stets mitten hinein in Lebenskreise, die sich gemeinhin dem Erzählen entziehen. In atmosphärisch dichten Bildern, vor einem latent-dunklen Hintergrund berichten sie von geheimnisumwitterten Vorgängen, in der Innenwelt der Figuren wie in der Außenwelt, von Eindrücken und Prozessen, die in Alltags-Diskursen gewöhnlich nie zur Sprache kommen, weil sie schlicht Tabu sind. Ohnmachtserfahrungen, nie aufgearbeitete Traumata, verdrängte Erinnerungen, die sonst von einem Mantel des Schweigens umhüllt bleiben, werden in diesen Texten aus den diversen Schattenseiten ins Licht geholt und dort stehengelassen. Nirgends ein Kommentar. Zu sehen aber ist, was die Figuren sehen, was sie wahrnehmen und befürchten, woran sie leiden, womit sie unaufhörlich zu kämpfen haben; und dass sie ein Geländer suchen, welches ihnen erlauben würde, sich noch einmal zurechtzufinden in der Welt und dazuzugehören: Fesselnde Lektüre.“