Für neue Stadtregierung zählt im Wohnbau jeder Tag

Der neue Bürgermeister Bernhard Auinger wie Vize Kay-Michael Dankl haben im Wahlkampf gepunktet, weil sie am glaubhaftesten für günstigere Wohnverhältnisse in der Stadt Salzburg eingetreten sind. Fünf Jahre hat die neue Stadtregierung Zeit, Ankündigungen und Versprechen in die Tat umzusetzen. Aber wie lange wird es dauern, bis sich bei der trägen Materie Wohnbau mit dem geplanten Wohnressortchef Dankl Verbesserungen merkt?