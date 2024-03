Zweijähriges Mädchen lag reglos in Hotelpool

Es ist der Albtraum aller Eltern: Das Kind stürzt in einem unbeobachteten Moment ins Wasser. Auch Dienstagvormittag dürfte es sich in dem Beherbergungsbetrieb am Achensee so zugetragen haben. Laut Erhebungen der Polizei spielte das Kind in der Nähe des Pools. Das Mädchen dürfte ausgerutscht und ins 1,5 Meter tiefe Becken gestürzt sein.