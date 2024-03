Komödie Graz: „Jeder Lacher ist hart erarbeitet“

„Machen einfach Theater fürs Publikum“

Was ist das Erfolgsrezept der Grazer Boulevardbühne? „Wir machen einfach Theater fürs Publikum“, sagt Urs Harnik. „Im Kulturbetrieb herrscht oft eine gewisse Arroganz der Unterhaltung gegenüber, dabei ist sie – gerade in herausfordernden Zeiten wie aktuell – genau das, was das Publikum oft braucht und sehen möchte.“ Eine gute Komödie als Gegengewicht zum Alltag also. Was oberflächlich klingt, ist harte Arbeit: „Jeder Lacher, der leicht daherkommt, ist im Normalfall hart mit unserem Regisseur Robert Persché erarbeitet“, sagt Stefan Moser.