135 Euro! „Bus-Sheriff“ straft Schülerin (11)

„Tochter ging weinend in die Schule“

Um damit das 2,60 Euro-Ticket für ihre Zwei-Stationen-Fahrt zu bezahlen. Die der Kontrollor aber nicht annehmen wollte. „Nein, kauf dir damit lieber ein Eis“, so dessen vermeintlich nette Reaktion. Denn von wegen Gnade vor Recht: Er zückt einen Kugelschreiber und drückte der Elfjährigen einen Straferlagschein über 135 € in die Hand. Zum Vergleich: Die Jahresschülerkarte kostet 19,60 Euro. „Meine Tochter ist weinend in die Schule gekommen. Seither traut sie sich nicht mehr, allein mit dem Bus zu fahren“, so die Mutter zur „Krone“.