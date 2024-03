Neue Gattung in Salzburg: der Risiko-Wolf

Wölfen, Bären und anderen Beutegreifern geht es ab dem Sommer schneller an die Gurgel. Denn bisher konnte ein Wolf erst erlegt werden, wenn er 20 Tiere gerissen hatte. Jetzt geht das nach dem ersten Riss – per Verordnung. Und es soll auch Risiko-Wölfe treffen, die ein gefährliches Verhalten aufweisen, etwa die Scheu vor Menschen verloren haben und sich in der Nähe von Siedlungen aufhalten. Zur Grundlage dafür wird das neue Jagdgesetz, das noch im April beschlossen werden soll. „Denn wir erwarten einen starken Almsommer“, sagt Landesvize Marlene Svazek (FPÖ). Die jeweilige Verordnung für einen Abschuss soll dann innerhalb von sieben Tagen vorliegen.