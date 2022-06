Streifte ein Wolf unweit der Stadt Salzburg umher?

Nur etwa zehn Kilometer von Salzburg entfernt erfasste ein 18-jähriger Lenker mit seinem Pkw am Sonntagmorgen in der Nähe von Bischofswiesen im bayrischen Landkreis Berchtesgadener Land ein Tier. Nun erhärtet sich der Verdacht, dass in unmittelbarer Nähe der Mozartstadt tatsächlich ein Wolf unterwegs sein könnten. Denn bei dem überfahrenen Wildtier soll es sich tatsächlich um Isegrim handeln ...