Spitals-Anzeigenflut: „Jetzt eskaliert es richtig“

„Ein völliger Blödsinn ist das. Sämtlicher Schriftverkehr zwischen Gemeinde, OSG und dem Mieter liegt dem Gemeinderat offen“, kontert Deutsch. Offiziell will der ungemütliche Zeitgenosse zum derzeitigen Zeitpunkt keine Stellung beziehen, was ihn motiviert, Anzeigen am laufenden Band zu erstatten. Nur so viel: Recht muss Recht bleiben. Erst, wenn die Gerichtsverfahren abgeschlossen sind und sich der Bürgermeister entschuldigt, könne man weiter reden. Mit den Anzeigen will er so lange weitermachen, bis niemand mehr vor dem Eingang hält.