Warum der SPÖ-Sieg Babler keinen Rückenwind bringt

Sonntagabend in Salzburg. Ausgelassene Rote beim Feiern. Der Bürgermeister kommt von der SPÖ, heißt Bernhard Auinger, vormals Vizebürgermeister unter ÖVP-Regentschaft. 63 Prozent Zustimmung erhielt Auinger in der Stichwahl gegen den Kommunisten Dankl. Da kam auch Chef Andreas Babler angereist. Um zu gratulieren. Und zu zelebrieren. Rot strahlt endlich mal wieder. Was heißt das für Babler? Rückenwind für den Sturm in das Kanzleramt? Experten sind das skeptisch.