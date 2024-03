Sind Chinas Polizisten bald in der EU auf Streife?

Denn China verfolgt den Abgeordneten zufolge ganz eigene Ziele mit diesem Pakt: Es will chinesische Staatsbürger im Ausland überwachen. Zu diesem Zweck habe das Regime in Peking weltweit bereits rund 100 illegale chinesische Polizeistationen errichtet, berichtet das ungarische Onlineportal „Nepszava.hu“ unter Berufung auf spanische Quellen. 30 davon sollen sich in 14 EU-Staaten befinden. Auch in Wien soll China ein derartiges „Fahndungszentrum“ eingerichtet haben.