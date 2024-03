Mit ausgefuchster Taktik gegen die Schlepper-Mafia

Die „Operation Fox“ des Innenministeriums wurde im Dezember 2022 ins Leben gerufen: 40 Polizeibeamte sind abkommandiert, um in Kooperation mit den ungarischen Kollegen illegale Grenzübertritte zu verhindern bzw. die Schlepper dingfest zu machen. Die Aktion ist von Erfolg gekrönt, wie gestern in Andau bekanntgegeben wurde. Während im Jänner und Februar des Vorjahres 20 Schleuser festgenommen worden sind, war es heuer lediglich einer. Auch die Zahl der Flüchtlingsaufgriffe ist gesunken. In den ersten zwei Monaten 2023 waren 3317 Personen in Gewahrsam genommen worden, heuer lediglich 157. In Summe wurden dank der „Operation Fox“ 188 Schlepper ins Gefängnis verfrachtet.