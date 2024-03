„Ich kann zusehen, wie mein Kind zugrunde geht“

Das Drama begann, als Peter (Name geändert) in eine obersteirische Sommerschule kam, um sich fit für den Neustart im Herbst zu machen. Das hatten die Lehrer so empfohlen und seine Mutter, Andrea (Name ebenfalls geändert), kam der Empfehlung gerne nach. Der Jugendliche, er ist 13 Jahre alt, fand hier neue Freunde, allesamt aus dem Bezirk, die dort in verschiedenen Bildungseinrichtungen die Schulbank drücken.