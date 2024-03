ER hatte Sex-Übungsstunden mit Carrie Fisher

Fisher packte in Memoiren über Romanzen aus

In ihren Memoiren packte auch Carrie Fisher selbst über ihr bewegtes Liebesleben aus. In „Das Tagebuch der Prinzessin Leia“ plauderte sie über die heiße Romanze mit Harrison Ford (81). Mit ihm fing sie während der Dreharbeiten zu „Star Wars“ 1977 eine Affäre an – doch der war mit Mary Marquardt (79) verheiratet.