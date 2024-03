Raketenangriff: Explosionen im Zentrum von Kiew

Stromausfall in Odessa nach Drohnenangriff

Russische Kampfdrohnen haben am Montag zudem die Stromversorgung in den Gebieten Odessa und Mykolajiw in der Südukraine beschädigt. In Odessa fiel deswegen teilweise der Strom aus. Der öffentliche Nahverkehr mit Straßenbahnen und Oberleitungsbussen in Odessa musste nach Angaben der Stadtverwaltung eingestellt werden. Niemand sei verletzt worden.