Kalte KPÖ-Füße | Salzburg, Graz, Havanna

Salzburg, Graz, Havanna. So wird also die viertgrößte Stadt Österreich bis auf weiteres nicht kommunistisch regiert. Salzburg folgt damit (noch?) nicht Graz, das ja seit mehr als zwei Jahren von der Kommunistin Elke Kahr regiert wird. Wobei im Unterschied zu Salzburg in der steirischen Landeshauptstadt der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin nicht direkt von den Wählern bestimmt wird, sondern vom Gemeinderat, in dem die KPÖ knapp 29 Prozent erreicht hatte und danach eine Koalition mit Grünen und SPÖ schmiedete. Am Rande dabei auch bemerkenswert: Salzburg beweist, dass man als Sozialdemokraten auch neben starken Kommunisten bestehen kann – während die Grazer SPÖ neben der KPÖ zur unbedeutenden Splitterpartei mit nur noch einstelligem Ergebnis zerschmolz. Graz bleibt nun also nicht nur in Österreich die einzige kommunistisch regierte Stadt, sondern, soweit bekannt, fast weltweit. Bleibt nur noch die kubanische Hauptstadt Havanna, die von einer – echten! – Kommunistin regiert wird. Wobei auch diese – reichlich abgehauste – Stadt als einzigartig gilt. Mit ihr in einer Liga: eine Ehre für Graz? Salzburg hat darauf jedenfalls verzichtet…