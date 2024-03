Gswb will nur noch Handvoll offener Tickets haben

Jede der jüngsten Aufsichtsratssitzungen von Salzburgs größter gemeinnütziger Wohnbaugesellschaft Gswb hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Das gilt auch nach dem jüngsten Meeting am Dienstag, das im Rücktritt Lukas Wolff gipfelte. Doch nicht der Abgang des Aufsichtsratschefs macht Beobachter stutzig. Es ist vielmehr die Anzahl der Tickets, die die Chaos-Baugesellschaft auf- und somit auch abgearbeitet haben will. Bis Dezember galt bei über 4000 Kundenanfragen, also Beschwerden, Hilfsansuchen und ähnliches der Mieter und Wohnungseigentümer, der Status „unbearbeitet“.