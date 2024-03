Diese Substanzen kursieren in unserem Bundesland

Der Deutsche Bundesrat hat, wie berichtet, am Freitag die Freigabe von Cannabis beschlossen, die schon ab 1. April in Kraft tritt. „Wir fürchten nicht, jetzt mit deutschem Cannabis überflutet zu werden“, sind sich Thomas Labacher und Rainer Schmidbauer von pro mente OÖ einig. Denn: „Die Droge ist hier leicht zu bekommen, warum sollte man sie also über die Grenze schmuggeln?“