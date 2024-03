Während das Opfer schlief: Diebes-Coup im Nachtzug

Böses Erwachen für einen 25-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt: Für ein Vorstellungsgespräch in Zürich war Florian (Name von der Redaktion geändert) am Dienstag per Zug in die Schweiz gereist. Um 19.50 Uhr ging es dann im Nachtzug wieder retour. „Aufgrund der Uhrzeit hatte ich glücklicherweise ein Sechser-Abteil für mich allein. So hab ich mich dann gegen 23 Uhr über drei Sitzplätze gelegt und geschlafen.“ Seinen Rucksack platzierte der junge Kärntner „vorsichtshalber“ griffbereit neben seinem Kopf.