Neuer Direktbus von Reutte nach Innsbruck

Am Sonntag und an Feiertagen startet der Bus um 16.40 Uhr in Innsbruck und erreicht Reutte um 18.35 Uhr. Die Rückfahrt von Reutte nach Innsbruck startet um 19.40 Uhr, Ankunft in Innsbruck ist um 21.35 Uhr. „Wir nehmen konstruktive und umsetzbare Anregungen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs immer gerne auf“, sagt Mobilitätslandesrat René Zumtobel, „viele Schüler und Studenten haben sich eine zusätzliche Verbindung am Sonntagabend gewünscht.“