Weißes Haus: „Keine Hinweise“ für Ukraine-Angriff

Nach dem Massaker auf eine Veranstaltungshalle in der Region Moskau herrscht Entsetzen in Russland. Die Behörden haben bereits ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen „Terrorakts“ aufgenommen. Alle Massenveranstaltungen in der Hauptstadt wurden für das Wochenende abgesagt. Die USA sehen keine Hinweise, dass die Ukraine für den Angriff verantwortlich ist.