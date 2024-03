Jetzt verklagt „Öffi-Arzt“ die Wiener Linien

Auch seien ihm Teiltauglichkeits-Atteste untersagt worden, sagt der Gekündigte. Etwa dass Lenker mit Rückenproblemen nur in Niederflurzügen wie dem Ulf eingesetzt werden dürfen. Doch das wollte man nicht haben, so Danut H. „Mein Mandant hat sich für die Gesundheit der Mitarbeiter eingesetzt. Das wird ihm nun zur Last gelegt“, erklärt sein Anwalt Johannes Bügler.