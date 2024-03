Wie geistreiche Esel Kids Spiritualität vermitteln

Mit dem Palmsonntag beginnt im Christentum die Karwoche. An diesem Tag finden in allen katholischen Gemeinden des Landes Prozessionen statt, bei denen Priester die Palmkätzchen der Gläubigen mit Weihwasser segnen. Die Busche stehen symbolisch für jene Palmzweige, mit denen die Menschen dem Lukas-Evangelium zufolge vor mehr als 2000 Jahren Jesus jubelnd begrüßten, als dieser auf einem Esel sitzend in Jerusalem einzog. Bis ins zwölfte Jahrhundert ließen sich Geistliche am Palmsonntag auf Eseln durch die Pfarren tragen. Dann verschwand der Brauch mehr oder weniger.