ÖVP Hollabrunn lässt Bürgermeinung links liegen

In einer langwierigen Debatte, die in einer umstrittenen Volksbefragung endete, haben sich 60 Prozent der Teilnehmenden gegen Photovoltaik in der Landschaft ausgesprochen. Allerdings war die Wahlbeteiligung zu niedrig, das Ergebnis nicht bindend. Da die ÖVP jedoch die Mehrheit hat, marschierte sie mit allen sechs Anlagen kompromisslos durch.