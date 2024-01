Zwei Parteien sind bei Volksabstimmung „bockig“

Volksabstimmungen sind zumeist nicht nur mit viel Zank im Vorfeld verbunden, sondern verursachen auch großen administrativen Aufwand: Für das – mit sechs Standorten am Stimmzettel – ohnehin „knifflige“ Voting für Photovoltaikanlagen im Grünland, versehen mit langem Fragetext, werden etwa 200 Helfer am 25. Februar in Hollabrunn benötigt.