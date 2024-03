20 Sekunden vor Start: Mission zur ISS abgebrochen

Erste Belarussin sollte ins All fliegen

An Bord der „Sojus“-Trägerrakete waren die belarussische Kosmonautin Marina Wassilewskaja, die NASA-Astronautin Tracy Dyson und der russische Kosmonaut Oleg Nowizki. Die 33 Jahre alte Wassilewskaja, die als Flugbegleiterin bei der belarussischen Gesellschaft Belavia arbeitet, ist die erste Frau ihres Landes, die ins Weltall fliegen sollte. Es war auch das erste Mal, dass zwei Frauen gemeinsam an Bord einer Sojus-Kapsel zum Außenposten der Menschheit in 400 Kilometern über der Erde fliegen sollten. Bei einer „Sojus“-Rückkehr von der ISS gab es bereits einmal ein weibliches Duo.