Defekte „Sojus“-Raumkapsel zur Erde zurückgekehrt

Die nach dem Einschlag eines Mikrometeoriten beschädigte russische „Sojus“-Raumkapsel ist am Dienstag plangemäß ohne Besatzung von der Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die „Sojus MS-22“ mit mehr als 200 Kilogramm Fracht an Bord landete nach einem Bilderbuchflug in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan.