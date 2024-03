„Dauerlösung“ für Stadion in Maxglan ist da

Austria rüstet sich für den Aufstieg in zweite Liga

Die Austria will – wie berichtet – im Sommer den Sprung in den Profifußball wagen. Man hat bei der Bundesliga um eine Lizenz für die zweite Liga angesucht. Ab Freitag kann die Austria bis zum 3. April Unterlagen nachreichen. Die endgültige Entscheidung seitens der Liga erfolgt eine Woche später.