Austria Salzburg kämpft um seine Heimstätte

Obmann Rettenbacher: „Veto wirft uns zurück“

Der Traum der Austria von der zweiten Liga hat damit aber definitiv einen herben Dämpfer erlitten. „Wir haben geglaubt, dass alles auf Schiene ist. Das setzt uns unter Druck und wirft uns zurück“, sagt Obmann David Rettenbacher. Seit Montag herrschte große Euphorie, weil man die Lizenz-Unterlagen bei der österreichischen Fußball-Bundesliga abgegeben hatte. Davon war am Freitag kaum mehr etwas zu spüren. Obwohl das vorzeitige Veto der Bauträger nicht automatisch bedeute, dass es nichts mit der Rückkehr in den Profifußball werde. Dennoch drängt wieder einmal die Zeit. Am 10. April gibt die Bundesliga die erste Entscheidung ab. Fällt diese negativ aus, muss die Austria über die zweite Instanz gehen. Dann wären binnen zwei Wochen weitere Unterlagen nachzureichen. Sollten Heimspiele in Maxglan unmöglich sein, stellt sich diese Frage erst gar nicht. So formuliert es auch Rettenbacher: „Dann muss man sich überlegen, ob man etwas abgibt oder nicht.“