Austria Salzburg träumt weiter von eigenem Stadion

Die Zukunft der Austria liegt weiter in Maxglan

Austria-Präsident Claus Salzmann gibt dennoch nicht auf. Er hält weiter an dem Projekt fest. Denn: „Der Grundriss des Messe-Stadions ist auf jedes Grundstück übertragbar“, ist er überzeugt. Fraglich bleibt, wo sich ein derartiges Areal in der Stadt Salzburg befinden soll. Der Verein ist jedenfalls weiter auf der Suche nach einem alternativen Standort. Klar ist allerdings: „Selbst bei einem passendem Grundstück würde es noch Jahre bis zu einem Baustart dauern“, sagt Salzmann. Daher sei es umso wichtiger, dass der Fußballverein das derzeitige Stadion in Maxglan weiter uneingeschränkt nutzen könne.